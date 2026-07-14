Un escursionista ha attraversato l’Iran a piedi, senza tenda né rifugi, affidandosi solo all’istinto di sopravvivenza. È stato il primo italiano a salire sul Monte Damavand, altezza 5.610 metri. L’uomo ha percorso territori impervi in totale autonomia, senza supporto logistico o equipaggiamento specifico. La sua avventura si è conclusa con la conquista della vetta, dopo aver affrontato condizioni difficili e ambienti ostili.

M ilano, 14 lug. (askanews) – Ha attraversato l’Iran a piedi, dormendo senza tenda e senza rifugi ed è stato il primo italiano a conquistare il Monte Damavand, 5.670 m, il vulcano attivo più alto dell’Asia in una stagione ad alto rischio e dormendo a cielo aperto. Michael Bolognini, che si definisce sognatore e avventuriero, ha creato Extreme Essential, il viaggio in totale autonomia, che prevede un istinto di sopravvivenza fuori dal comune. Lo abbiamo incontrato per farci racontare che cosa rappresentano questi suoi viaggi. Dall’Iran alla Tanzania, i viaggi estremi di Michael Bolognini. “Sono l’espressione della ricerca del nostro potenziale – ci ha detto -, semplificando molto quello che portiamo con noi, siamo obbligati a dover tirare fuori quello che veramente siamo in grado di fare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sognatore e avventuriero, ha attraversato i luoghi più impervi a piedi, in totale autonomia e senza nemmeno una tenda, facendo conto solo sull'istinto di sopravvivenza (che abbiamo tutti)

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