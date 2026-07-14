Sociale campi solari gratuiti per le famiglie fragili | tutte le info

Sono in programma due settimane di campi solari gratuiti destinati ai figli delle famiglie con Isee fino a 10mila euro nel comune di San Giuliano Terme. L’iniziativa si rivolge alle famiglie considerate più fragili e mira a offrire un’opportunità di svago e socializzazione ai bambini durante il periodo estivo. Sono aperte le iscrizioni per partecipare a questa iniziativa che si svolgerà nel territorio comunale.

San Giuliano Terme (PI), 13 luglio 2026 – Due settimane di campi solari gratuiti per tutti i figli delle famiglie più fragili residenti nel comune di San Giuliano Terme, con Isee pari o inferiore ai 10mila euro annui. E ‘sconti’ importanti, pari a 100, 90 e 80 euro a settimana per i nuclei con Isee compreso, rispettivamente, fra 10 e 15mila euro, fra 15 e 20mila euro e fra 20 e 25mila euro, comunque fino a un massimo del 50% della spesa sostenuta. Contributo aggiuntivo indipendente dalla fascia Isee per le famiglie con figli in condizione di disabilità certificata per coprire le spese eventualmente necessarie per un educatore dedicato: il rimborso è pari a 15 euro l’ora per un massimo di 60 ore in due settimane, corrispondenti a 900 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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