Durante l’estate 2026, Crotone si trova tra le dieci destinazioni meno conosciute a livello mondiale. La città calabrese si affaccia su una lista che include altre località che spesso non sono tra le prime scelte dei viaggiatori. I prezzi delle vacanze in queste mete meno popolari tendono ad essere più accessibili rispetto alle destinazioni più battute, offrendo opportunità di risparmio e scoperta. La classifica viene pubblicata da un'agenzia di viaggi specializzata in tendenze turistiche.

? Cosa scoprirai Quali altre città mondiali compaiono nella lista insieme a Crotone?. Come cambieranno i prezzi delle vacanze scegliendo mete meno note?. Perché i viaggiatori preferiscono ora i borghi rispetto alle grandi capitali?. Come possono queste mete preservare l'autenticità senza diventare troppo affollate?.? In Breve Altre mete incluse sono Turku, Thunder Bay, Kalymnos, Astypalea, Ioannina, Pico, Clermont-Ferrand, Kiruna e Cordoba.. Viaggiare a giugno o settembre garantisce temperature miti e prezzi più bassi rispetto all'alta stagione.. Il report Smarter Summer 2026 di Skyscanner analizza le tendenze di prenotazione per la prossima stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estate 2026: Crotone tra le 10 mete meno note da scoprire

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