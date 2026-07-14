Sluffing: che cos'è il beauty trend coreano e perché promette risultati cutanei wow Entriamo nella pratica. In cosa questo beauty hack coreano si differenzia dai classici scrub e peeling? Lo sluffing è un'esfoliazione meccanica intensiva ispirata al tradizionale seshin, il trattamento praticato da decenni nelle spa e nei bagni pubblici coreani. Il procedimento è preciso: dopo aver ammorbidito la pelle con una doccia ben calda, si utilizza un guanto in viscosa dalla texture particolarmente ruvida che, grazie alla combinazione di calore e attrito, «afferra» e rimuove cellule morte, oltre a residui di creme, filtri solari e autoabbronzanti rimasti sulla superficie cutanea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sluffing: la tendenza di K-Beauty che sta facendo il giro del web e che somiglia molto alla vigorosissima esfoliazione che si fa negli hammam

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il wedding planner che salvò una donna dal matrimonio sbagliato: la rivelazione di Enzo Miccio che sta facendo il giro del webUn wedding planner ha impedito a una donna di sposare la persona sbagliata, rivelando che ha fermato il matrimonio prima dell’altare.

“Io sono un urologo, non un ufologo”: la gaffe in diretta che sta facendo il giro del webDurante una trasmissione in diretta in Argentina, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione sui social network.