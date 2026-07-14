Sinner riparte da Wimbledon | numero uno fino a fine anno e nuovi record

Dopo aver vinto Wimbledon, Jannik Sinner si conferma numero uno del ranking ATP almeno fino a fine anno. La vittoria sull'erba londinese gli ha portato anche elogi dalla stampa internazionale. La conquista di questo titolo ha consolidato la sua posizione tra i primi giocatori del circuito mondiale. Nessuna modifica al vertice della classifica, che rimarrà stabile per i prossimi mesi. Sinner si appresta a riprendere il torneo successivo con questa nuova vetta.

Consolida la sua posizione. Jannik Sinner è sempre più re della scena tennistica e dello sport italiano, soprattutto dopo la vittoria di Wimnbledon. Il bis sull’erba londinese gli sono valsi, come riporta Ansa, gli elogi della stampa internazionale e la certezza di restare numero uno del ranking ATP almeno fino alla fine dell’anno. Complice la lunga e forzata assenza di Carlos Alcaras dopo i problemi fisici. Il successo è il risultato della capacità del campione azzurro e del suo staff di trasformare la sconfitta di Parigi in uno stimolo. Lo ha confermato anche Darren Cahill, spiegando che la preparazione ai Championships è stata rivista dopo il Roland Garros, pur senza individuare con precisione le cause del ko. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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