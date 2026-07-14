Sinner accade l’impensabile alla cena dei campioni a Wimbledon

Durante la Cena dei Campioni a Wimbledon, il tennista italiano, dopo aver vinto un importante match sull’erba, ha partecipato all’evento prima di prendersi alcuni giorni di pausa. L’appuntamento è uno dei momenti più attesi dello Slam londinese e si svolge tradizionalmente alla fine del torneo. Dopo aver vissuto giorni di grande attenzione mediatica, il numero uno del mondo si è presentato alla cena, che si tiene ogni anno tra i protagonisti del torneo.

Dopo giorni vissuti sotto i riflettori e una storica vittoria sull’erba di Wimbledon, per Jannik Sinner è arrivato il momento di rallentare. Prima di concedersi qualche giorno di pausa, però, il numero uno del mondo ha dovuto rispettare uno degli appuntamenti più attesi e tradizionali dello Slam londinese: la celebre Cena dei Campioni. Tra eleganza, sorrisi, momenti divertenti e una battuta che ha conquistato il pubblico, il tennista altoatesino ha regalato un’altra immagine destinata a far parlare di sé. Jannik Sinner elegantissimo alla Cena dei Campioni di Wimbledon. Archiviato il trionfo a Wimbledon 2026, Jannik Sinner ha indossato lo smoking per partecipare alla tradizionale Cena dei Campioni di Wimbledon, evento conclusivo che riunisce i vincitori del torneo in un’atmosfera decisamente diversa rispetto a quella vissuta sul campo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Sinner Mostra Rispetto Al Suo Compagno Di Allenamento Prima Del Match Contro Djokovic Wimbledon 2026

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