Sinistra contro i fiumi | uccidono i migranti

Un migrante è morto nel fiume Elsa, portando a quattro il numero di decessi in queste acque negli ultimi mesi. I rappresentanti della sinistra a Siena hanno commentato che i migranti non condividono le stesse abitudini culturali, citando come esempio il nuoto. La questione dei decessi nel fiume continua a essere oggetto di discussione politica, con alcune forze che evidenziano differenze culturali e altre che chiedono interventi di sicurezza.

All’ennesimo straniero morto nel fiume Elsa, i dem di Siena riconoscono che i migranti non hanno la stessa nostra cultura (almeno per quanto riguarda il nuoto ci sono arrivati). E, dunque, propongono maggiori divieti (scritti in che lingua?) e corsi di «educazione». Lezioni agli stranieri su come bagnarsi in sicurezza, altrimenti ce li ritroviamo annegati. Il Pd propone di mandarli a scuola dai bagnini perché non conoscono le insidie acquatiche. «Osservando con attenzione gli ultimi tre casi di bagni mortali avvenuti nel fiume Elsa dal 2021 a oggi, un dato salta all’occhio. Le vittime sono tutte persone di origine straniera, nordafricana o balcanica. 🔗 Leggi su Laverita.info

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