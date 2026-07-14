Il ritiro estivo del Torino è iniziato a Pinzolo con Giovanni Simeone che si distingue per energia e leadership. La squadra, guidata da Ignazio Abate, ha affrontato le prime sessioni di allenamento con entusiasmo e impegno. Simeone ha già segnato alcuni gol durante le prime esercitazioni, diventando un punto di riferimento per il gruppo. La preparazione prosegue con l’obiettivo di rafforzare il gruppo e migliorare la condizione fisica in vista della stagione.

Giovanni Simeone trascina il Torino in questo inizio di ritiro estivo, il nuovo corso parte dalla sua energia. Il Torino di Ignazio Abate ha iniziato il ritiro di Pinzolo nel segno dell’entusiasmo e della fatica. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la prima giornata in Val Rendena è stata caratterizzata da temperature alte, lavoro intenso e subito tanta corsa. In prima fila, davanti al gruppo, c’era Giovanni Simeone. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il Cholito ha dato immediatamente un segnale forte: spinta, resistenza, sacrificio e atteggiamento da leader. Nella prima seduta del ritiro, l’attaccante argentino si è messo in evidenza per applicazione e spirito, confermando il ruolo centrale che avrà nel nuovo progetto tecnico granata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Simeone carica il Torino, leadership e gol per Abate: il Cholito guida il ritiro granata

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