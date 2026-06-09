Un ex calciatore ha firmato un accordo con il Torino che lo lega alla squadra fino al 2028. L’allenatore ha ottenuto il ruolo dopo aver superato altri candidati e ha fatto il salto dalla Serie B alla massima divisione italiana. La firma è stata ufficializzata recentemente, confermando il suo incarico come guida tecnica del club. Non sono stati divulgati dettagli sui passaggi che hanno portato alla scelta né sui criteri adottati dal club.

? Domande chiave? In Breve Il Torino punta sulla leadership di Abate per la stagione 202627. Il Torino ha raggiunto un accordo di massima per affidare la guida tecnica della squadra a Ignazio Abate, con un contratto che coprirà le prossime due stagioni fino al 2028. L’intesa è giunta a seguito di un incontro avvenuto lunedì tra il direttore sportivo Gianluca Petrachi e il presidente Urbano Cairo. Nelle prossime ore, tra la serata di lunedì e la giornata di martedì, si terranno ulteriori contatti per definire gli ultimi dettagli dell’accordo e rendere ufficiale la nomina del nuovo allenatore. La scelta del club granata rappresenta un segnale di grande fiducia verso un profilo che ha dimostrato concretezza e capacità di gestione durante l’ultima esperienza agonistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Torino, accordo con Abate: l’ex Milan guida il granata fino al 2028

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