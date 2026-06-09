Torino accordo con Abate | l’ex Milan guida il granata fino al 2028
Un ex calciatore ha firmato un accordo con il Torino che lo lega alla squadra fino al 2028. L’allenatore ha ottenuto il ruolo dopo aver superato altri candidati e ha fatto il salto dalla Serie B alla massima divisione italiana. La firma è stata ufficializzata recentemente, confermando il suo incarico come guida tecnica del club. Non sono stati divulgati dettagli sui passaggi che hanno portato alla scelta né sui criteri adottati dal club.
? Domande chiave? In Breve Il Torino punta sulla leadership di Abate per la stagione 202627. Il Torino ha raggiunto un accordo di massima per affidare la guida tecnica della squadra a Ignazio Abate, con un contratto che coprirà le prossime due stagioni fino al 2028. L’intesa è giunta a seguito di un incontro avvenuto lunedì tra il direttore sportivo Gianluca Petrachi e il presidente Urbano Cairo. Nelle prossime ore, tra la serata di lunedì e la giornata di martedì, si terranno ulteriori contatti per definire gli ultimi dettagli dell’accordo e rendere ufficiale la nomina del nuovo allenatore. La scelta del club granata rappresenta un segnale di grande fiducia verso un profilo che ha dimostrato concretezza e capacità di gestione durante l’ultima esperienza agonistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: Il Torino ha scelto Abate: sarà lui il nuovo allenatore; Abate sarà il nuovo allenatore del Torino: l’incontro Petrachi-Cairo e la durata del contratto; Torino, è fatta per Abate: sarà il nuovo allenatore; ULTIM’ORA – Ignazio Abate allenerà in Serie A: accordo raggiunto, firma fino al 2028.
#Abate sarà il nuovo allenatore del #Torino. Accordo totale raggiunto: l'ex tecnico della #JuveStabia siederà sulla panchina granata. Per lui pronto un contratto a lungo termine valido fino a giugno 2028 per la sua prima grande avventura in #SerieA. # x.com
Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. Trovato l’accordo, ora restano solo alcuni dettagli ma club e allenatore hanno trovato l’intesa. Abate, con Aquilani, era nel mirino della squadra da settimane. La notizia è su La Stampa facebook
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