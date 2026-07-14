Il rappresentante di DEKRA Italia ha affermato che garantire la sicurezza sulle strade richiede un mix di competenze, innovazione, controlli e prevenzione. Ha inoltre espresso apprezzamento per le recenti misure adottate dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che prevedono un rafforzamento delle attività di controllo.

"Accogliamo con favore le iniziative messe in campo dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il rafforzamento dei controlli sul territorio, l'attenzione dedicata ai giovani e l'istituzione di un tavolo tecnico che coinvolga Ministero dell’Interno, Infrastrutture e Istruzione rappresentano un segnale importante nella direzione di una strategia sempre più integrata per la sicurezza stradale. La riduzione dell'incidentalità richiede infatti una responsabilità condivisa, che coinvolga istituzioni, imprese, mondo della scuola e cittadini. La sicurezza non dipende soltanto dal rispetto delle regole, ma dalla capacità di costruire una vera cultura della prevenzione, fondata su educazione, formazione, consapevolezza e innovazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Sicurezza stradale, Toni Purcaro, DEKRA Italia: "Tutelare la vita sulle nostre strade significa coniugare competenze, innovazione, controlli e prevenzione"

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Crisi automotive e sicurezza: Toni Purcaro (Dekra) spiega cosa sta succedendo

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