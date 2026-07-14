Sì viaggiare o no?

Il mondo è troppo complesso per una soluzione unica, ce ne vuole un mazzetto, e l'ultimo libro di Valentina Pigmei prova a immaginarne un po', partendo da molte domande giuste Per alcuni il mare è un'impareggiabile gioia estiva, per altri il panorama quotidiano. Capita così, per esempio, se nasci e cresci a Scauri Una quarta di copertina ingannevole, una madre senza nome che ritrova l'adolescenza e una maniera mirabile di descrivere la perdita del sé Scrivere, costruire castelli di sabbia e sotterrare oggetti sono attività che hanno qualcosa in comune. E l'algoritmo di Instagram lo ha scoperto Oggi servono più parole... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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