Sì viaggiare o no?
Un nuovo libro esplora le decisioni sul viaggiare, partendo da domande che riguardano il rapporto con il mare. Per alcuni, il mare rappresenta un piacere estivo, mentre per altri fa parte del paesaggio di tutti i giorni. L’autrice analizza le diverse prospettive, senza proporre risposte univoche, ma offrendo spunti di riflessione sulle scelte di spostamento e sul significato che il mare ha nella vita delle persone.
Il mondo è troppo complesso per una soluzione unica, ce ne vuole un mazzetto, e l'ultimo libro di Valentina Pigmei prova a immaginarne un po', partendo da molte domande giuste Per alcuni il mare è un'impareggiabile gioia estiva, per altri il panorama quotidiano. Capita così, per esempio, se nasci e cresci a Scauri Una quarta di copertina ingannevole, una madre senza nome che ritrova l'adolescenza e una maniera mirabile di descrivere la perdita del sé Scrivere, costruire castelli di sabbia e sotterrare oggetti sono attività che hanno qualcosa in comune. E l'algoritmo di Instagram lo ha scoperto Oggi servono più parole... 🔗 Leggi su Ilpost.it
Accessori indispensabili per viaggiare in van
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