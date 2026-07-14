Un nuovo studio evidenzia che le alte temperature sono collegate a un aumento dei ricoveri in psichiatria. I dati mostrano che durante i periodi di ondate di caldo intenso si registra una crescita significativa di accessi nei reparti di salute mentale. La correlazione tra caldo e alterazioni psicologiche è stata confermata da analisi recenti, senza che siano stati evidenziati altri fattori. L'analisi si basa su dati raccolti in diverse regioni durante le ondate di calore.

Roma, 14 luglio 2026 – Nell'adagio popolare c'è del vero: " Il caldo ti ha dato alla testa". Quante volte abbiamo sentito questa frase? Ebbene, è scientificamente fondata. Non si trappa di un'iperbole, ma un pericolo concreto a giudicare dall'alert lanciato da un nuovo studio. L'esposizione prolungata a temperature estreme, come quelle sperimentate durante le ondate di calore, è stata associata a un aumento del rischio di ricovero ospedaliero per disturbi mentali e comportamentali. La letteratura medica possiede già dati consolidati e non meramente osservazionali, in merito al fenomeno, ma il lavoro pubblicato su 'Nature Health' aggiunge un nuovo mattone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sì, il caldo dà alla testa: picchi di calore associati all’aumento dei ricoveri in psichiatria. Cosa dice l’ultimo studio

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