Sì c’è ancora chi gioca quotidianamente a Pokémon Go

Tra l’11 e il 12 luglio, circa duecento persone si sono radunate a Prato della Valle, a Padova, per giocare a Pokémon Go. La partecipazione ha coinvolto un grande gruppo di giocatori che si sono incontrati nell’area centrale della città.

Tra l’11 e il 12 luglio circa duecento persone si sono date appuntamento a Prato della Valle, l’enorme piazza ovale nel centro di Padova. Erano lì per il compleanno di Pokémon Go, il gioco per smartphone che dieci anni fa, nell’estate del 2016, spinse milioni di persone in tutto il mondo a girare per strade e parchi con il telefono in mano per “catturare” dei mostriciattoli virtuali. La mappa del gioco era quella del mondo reale, e monumenti, chiese, fontane e statue diventavano PokéStop e palestre, cioè i punti in cui si raccolgono gli oggetti necessari a giocare e in cui ci si sfida. Prato della Valle è un ottimo posto in cui trovarsi, perché vi si affacciano ottantasette statue. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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