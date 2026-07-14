Settore giovanile Inter i risultati del vivaio nerazzurro | under 18 sul tetto d’Italia

Il settore giovanile dell’Inter ha ottenuto risultati importanti, con l’under 18 che si è laureata campione d’Italia. Le varie categorie del vivaio nerazzurro hanno dimostrato un miglioramento costante, consolidando la posizione del club nel panorama giovanile italiano. I risultati sottolineano la crescita delle squadre under e il lavoro svolto nel settore giovanile. La vittoria dell’under 18 rappresenta un traguardo significativo per il settore giovanile dell’Inter.

di Stefano Cori Settore giovanile Inter, i risultati delle varie under nerazzurre. L’under 18 è campione d’Italia. L’analisi del vivaio nerazzurro per la stagione 20252026 delinea un quadro competitivo di alto livello, culminato con lo straordinario successo dell’Under 18, ma caratterizzato anche da qualche rimpianto nelle altre categorie e da un interessante travaso di talenti precoci verso la Primavera. I Risultati sul Campo: Categoria per Categoria. La Gestione dei Talenti: Il Focus sui “Sotto-Età”. La forte competitività dell’Under 18 ha parzialmente rallentato il salto di categoria dei più giovani all’interno dei quadri inferiori (dall’U15 all’U17), dove si è preferito mantenere i blocchi delle rispettive fasce d’età. 🔗 Leggi su Internews24.com

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