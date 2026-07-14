Serie A 2026-27 la classifica degli allenatori più pagati | Allegri sorpassato

Da quifinanza.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra le stagioni 2025-26 e 2026-27, gli stipendi degli allenatori in Serie A si sono in media ridotti, con una diminuzione significativa tra i primi della classifica. Nessuno degli allenatori più pagati supera più gli 8 milioni di euro, cifra che un tempo era raggiunta dall'ex tecnico del Napoli. In particolare, il tecnico che aveva il contratto più ricco è stato superato da altri allenatori, portando a un cambio nella graduatoria dei compensi più alti.

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La classifica degli allenatori più pagati in Serie A è radicalmente cambiata tra la stagione 20252026 e quella 20262027. Gli stipendi, in media, si sono ridotti, soprattutto verso la vetta della graduatoria, dove nessuno si avvicina agli 8 milioni di euro che guadagnava Antonio Conte al Napoli. Proprio il prossimo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, che si presenterà oggi nella sua prima conferenza stampa, è stato superato in classifica dai nuovi leader e ha perso una posizione, passando da secondo a terzo. Quanto prende Massimiliano Allegri al Napoli. Massimiliano Allegri, per andare ad allenare il Napoli, ha accettato infatti di tagliarsi lo stipendio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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