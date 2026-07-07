La Serie A 202627 inizia con un cambio di allenatore di grande rilievo. Massimiliano Allegri ha firmato un contratto con il Napoli fino al 2029, dopo aver lasciato il Milan. Il club rossonero ha scelto di affidarsi a Ruben Amorim, un allenatore portoghese. La rivoluzione in panchina ha portato a una modifica significativa nelle formazioni di partenza.

RIVOLUZIONE IN PANCHINA. La Serie A 202627 riparte con profondi stravolgimenti ufficiali: Massimiliano Allegri ha firmato con la SSC Napoli fino al 2029 dopo la risoluzione con il Milan, club che ha virato sul portoghese Ruben Amorim. Ufficiali anche i passaggi di Maurizio Sarri all’Atalanta e Gennaro Gattuso alla Lazio, mentre Inter, Juventus e Roma hanno confermato i rispettivi tecnici. Sul fronte prettamente finanziario, le stime di settore indicano che Luciano Spalletti (Juve) e Gian Piero Gasperini (Roma) guidano la classifica degli ingaggi con circa 5 milioni netti. Allegri si posiziona sul podio con una stima di 4,5 milioni (in calo del 10% rispetto al passato), mentre il balzo percentuale più alto è attribuito a Fabio Grosso, passato alla Fiorentina con un ingaggio stimato di 1,2 milioni (+140%). 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Stipendi allenatori Serie A 2026/27: la classifica e la posizione di Allegri

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