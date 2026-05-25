L'epidemia di Ebola si è diffusa nella provincia del Sud Kivu, con due casi confermati e un decesso. La malattia si sta propagando in modo crescente nel paese, portando a un aumento di morti e contagi.

L'epidemia di Ebola continua ad aggravarsi nella Repubblica Democratica del Congo e si è ormai estesa anche alla provincia del Sud Kivu, dove sono stati registrati due casi confermati, tra cui un decesso. Lo riferisce Radio Okapi, citando l'ultimo rapporto del ministero della Salute aggiornato a ieri. Secondo il responsabile medico della divisione sanitaria provinciale del Sud Kivu, Aimé Alengo, il nuovo focolaio è stato individuato nella zona sanitaria di Miti-Murhesa, nel territorio di Kabare, circa 20 chilometri a nord di Bukavu. L'area è interessata dall'insicurezza provocata dalla presenza di gruppi armati, in particolare della ribellione AFCM23, circostanza che rende più difficile l'attuazione delle misure di risposta sanitaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ebola fuori controllo in Congo: il virus si propaga sempre di più. Aumentano morti e contagi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ebola Outbreak Out Of Control | 139 Dead As New Strain Evades Testing & Vaccines In Congo | N18G

Notizie e thread social correlati

Ebola in Congo: 65 morti e il timore di una nuova variante del virusIn Congo, il focolaio di Ebola ha causato finora 65 decessi e si teme la presenza di una nuova variante del virus.

Ebola, l'Oms dichiara l'emergenza globale: 88 morti in Congo, virus a GomaL'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato oggi l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale a causa dell'epidemia di Ebola...

Temi più discussi: Virus Ebola Bundibugyo in Congo e Uganda: cosa sappiamo | MSF Italia; Ebola in Congo: Situazione disperata. Una bomba a orologeria; Nuova epidemia di Ebola nella RDC: bambini e famiglie a rischio; Ebola fuori controllo in Congo: allarme globale dell’Oms.

#Mondo | Ebola fuori controllo in Congo: 131 morti. Colpito medico Usa, scatta il piano d’evacuazione acortar.link/r3oFxP x.com

Ebola fuori controllo in Congo: funerali vietati e allarme globale dell’OMSEpidemia di Ebola in Congo: casi in aumento, funerali vietati e allarme internazionale per il raro virus Bundibugyo. blogsicilia.it

Tenda di trattamento Ebola incendiata di nuovo in Congo, con 18 casi sospetti in fuga reddit

Virus Ebola, casi sospetti in altri 10 Paesi e Pregliasco lancia avvertimento: Italia a rischio contagioAllarme Ebola in 10 Paesi: Fabrizio Pregliasco valuta il rischio in Ue. Possibile blocco ai Mondiali di calcio per il Congo: speranza per l'Italia ... virgilio.it