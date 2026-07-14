Il semestre aperto per l’accesso a Medicina riprende con un nuovo calendario, dopo un primo anno di sperimentazione. Sono stati introdotti alcuni correttivi per affrontare le criticità riscontrate durante la fase iniziale. La riforma torna in vigore con modifiche mirate a migliorare il funzionamento del sistema, che era stato avviato in forma sperimentale. La revisione si basa sui riscontri ottenuti durante il primo anno di applicazione.

Dopo il primo anno di sperimentazione, il semestre aperto per l’accesso a Medicina torna al banco di prova con alcuni correttivi pensati per rispondere alle difficoltà emerse al debutto. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l’anno accademico 20262027, confermando l’impianto della riforma e intervenendo soprattutto sui tempi delle lezioni e sulle modalità d’esame. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 3 agosto sul portale Universitaly, mentre le attività didattiche inizieranno il primo settembre. Le novità su prove e graduatoria. La principale novità riguarda il calendario. Il primo appello è fissato al 10 dicembre e il secondo all’11 gennaio, con un periodo più ampio per completare i programmi e preparare le tre prove di Fisica, Chimica e Propedeutica biochimica e Biologia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Semestre aperto, cambia il calendario. La riforma di Medicina riparte

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