Seixas | Il terzo posto è speciale Il Tour è ancora lungo

Da oasport.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tadej Pogacar ha vinto la decima tappa del Tour de France, da Aurillac a Le Lioran. Lo sloveno ha attaccato nel finale e ha tagliato il traguardo in solitaria, con circa trenta secondi di vantaggio su Remco Evenepoel e un altro corridore. Pogacar ha commentato che il terzo posto è speciale e ha detto che la corsa è ancora lunga.

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Lo stratosferico Tadej Pogacar non concede sconti e vince anche la decima tappa del Tour de France, Aurillac-Le Lioran. Lo sloveno scatta nel finale e taglia il traguardo da solo con oltre trenta secondi di margine su Remco Evenepoel della Red Bull – BORA – hansgrohe e Paul Seixas. Il francese della Decathlon CMA CGM Team conferma la sua ottima condizione e quando il fenomeno della UAE prende il largo non commette l’errore fatale di provare a rispondere, tiene il passo degli altri big e si fa valere nell’arrivo in volata.  Il corridore transalpino conquista il suo primo podio in una tappa del Tour e adesso è nella Top 5 della classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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