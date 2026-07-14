Tadej Pogacar ha vinto la decima tappa del Tour de France, da Aurillac a Le Lioran, con un vantaggio di oltre trenta secondi su Remco Evenepoel e Paul Seixas. Lo sloveno ha attaccato nel finale, arrivando primo da solo. Questa vittoria ha portato Pogacar a ottenere il suo secondo successo di tappa in questa edizione. Il ciclista ha commentato che il terzo posto ottenuto è “speciale” e ha sottolineato che la corsa è ancora lunga.

Lo stratosferico Tadej Pogacar non concede sconti e vince anche la decima tappa del Tour de France, Aurillac-Le Lioran. Lo sloveno scatta nel finale e taglia il traguardo da solo con oltre trenta secondi di margine su Remco Evenepoel della Red Bull – BORA – hansgrohe e Paul Seixas. Il francese della Decathlon CMA CGM Team conferma la sua ottima condizione e quando il fenomeno della UAE prende il largo non commette l’errore fatale di provare a rispondere, tiene il passo degli altri big e si fa valere nell’arrivo in volata. Il corridore transalpino conquista il suo primo podio in una tappa del Tour e adesso è nella Top 5 della classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Seixas: “Questo terzo posto è speciale. Il Tour è ancora lungo”

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