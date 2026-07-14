Un nuovo rapporto della Commissione UE stima che entro il 2050 un terzo della popolazione avrà almeno 65 anni. La popolazione totale nell’Unione Europea dovrebbe scendere da 450,6 milioni a circa 445 milioni nel 2050 e a 398,8 milioni nel 2100. Nel frattempo, l’aspettativa di vita continua a aumentare.

Milano, 14 luglio 2026 – Dai dati analizzati dalla relazione emerge che la popolazione dell’UE dovrebbe diminuire dagli attuali 450,6 milioni a circa 445 milioni entro il 2050 e a 398,8 milioni entro il 2100, mentre le persone vivono più a lungo che mai. Entro il 2050, quasi un terzo dei residenti dell’UE avrà 65 anni o più, rispetto a un quinto di oggi. Secondo la Commissione, lo spaccato evidenziato dal documento evidenzia “sia le sfide che le opportunità” che la questione demografica presenta per la competitività, l’innovazione, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile, a “condizione che venga affrontata tempestivamente ed efficacemente ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Secondo il nuovo rapporto della Commissione UE, entro il 2050 un terzo dei residenti avrà 65 anni

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