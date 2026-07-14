Se fossi str… Bonelli teme la regia di Meloni per spaccare il campo largo | I centristi non ci vogliono

Notizia in breve

Angelo Bonelli ha espresso preoccupazione riguardo a possibili manovre politiche in atto per indebolire la presenza della sinistra nel campo largo. Secondo il leader di Avs, ci sarebbe il sospetto che ci siano regie dietro le mosse di alcuni centristi, con l’obiettivo di escludere la sinistra dalla coalizione. Bonelli ha anche riferito di un commento in una conversazione privata, in cui si sarebbe fatto riferimento a una regia politica.