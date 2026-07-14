Se fossi str… Bonelli teme la regia di Meloni per spaccare il campo largo | I centristi non ci vogliono
Angelo Bonelli ha espresso preoccupazione riguardo a possibili manovre politiche in atto per indebolire la presenza della sinistra nel campo largo. Secondo il leader di Avs, ci sarebbe il sospetto che ci siano regie dietro le mosse di alcuni centristi, con l’obiettivo di escludere la sinistra dalla coalizione. Bonelli ha anche riferito di un commento in una conversazione privata, in cui si sarebbe fatto riferimento a una regia politica.
La chiacchierata con Angelo Bonelli riserva sorprese interessanti e un terribile sospetto che pervade il leader di Avs: la manina della Meloni dietro le manovre centriste per fare fuori la sinistra dal campo largo. Un delirio? Sicuramente un incubo, quello confessato al Foglio, a cui affida i suoi timori: esisterebbe una strategia che, direttamente o indirettamente, favorisce Giorgia Meloni, indebolendo il progetto del cosiddetto campo largo. È da questa convinzione che prende avvio tutta la sua analisi. Bonelli e la sinistra minacciata dalla regia della Meloni. Secondo Bonelli, alcuni settori dell’opposizione starebbero lavorando, consapevolmente o meno, pe r ostacolare l’alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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