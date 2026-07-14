Sono arrivati i primi caldi e molte persone cercano di prepararsi rapidamente alla prova costume con trattamenti come scrub, creme rassodanti e massaggi drenanti. Questi prodotti sono spesso usati come soluzioni last minute per migliorare l’aspetto della pelle e ridurre temporaneamente la ritenzione idrica. La scelta di questi trattamenti si concentra su azioni immediate, senza necessariamente coinvolgere percorsi di lungo termine o cambiamenti nello stile di vita.

Premessa: la prova costume è un’invenzione capitalista travestita da cura di sé. Un mito studiato nei reparti marketing che ha fatto il suo tempo. Chiarito questo, è anche vero che l’estate è arrivata per tutti e il corpo chiede il suo momento di libertà dopo essere stato per mesi nascosto e corpo. Più che irregimentato, quindi, andrebbe coccolato: l’obiettivo dell’estate è una pelle esfoliata e morbida, rassodata e idratata dopo il lungo inverno. Con un’attenzione speciale ai punti critici che richiedono un’azione specifica. Ecco la guida ai trattamenti corpo – da fare a casa o in salone – dell’estate. Lo scrub toglie l’abbronzatura?. Il primo step è l’esfoliazione: lo scrub corpo è fondamentale per rimuovere le cellule morte, lasciando la pelle più morbida e luminosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scrub, creme rassodanti e massaggi drenanti: la nostra guida beauty per prepararsi last minute alla prova costume senza ansia né sensi di colpa

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