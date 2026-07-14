ABBONATI A DAYITALIANEWS La Sicilia resta tra le ultime regioni per partecipazione ai programmi di prevenzione. La Sicilia continua a registrare livelli di adesione molto bassi ai programmi di screening oncologico promossi dal Servizio sanitario nazionale. A evidenziarlo è il Report 2024 dell’Osservatorio Nazionale Screening, ripreso in una recente analisi della Fondazione Gimbe, che fotografa una situazione ancora distante dalla media italiana. I dati riguardano i principali programmi di prevenzione dedicati al tumore della mammella, del colon-retto e della cervice uterina, valutando sia la percentuale di cittadini invitati a sottoporsi agli esami sia quella di coloro che hanno effettivamente aderito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Screening oncologici, Sicilia tra le ultime per adesione: i dati del report Gimbe

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