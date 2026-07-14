Nel Lazio, sono stati inviati inviti per gli screening oncologici, ma la partecipazione dei cittadini è inferiore alla media nazionale. La capacità di coinvolgimento della popolazione target è elevata, tuttavia il numero di adesioni non raggiunge i livelli medi del Paese.

Nel Lazio, gli screening oncologici hanno raggiunto livelli significativi in termini di capacità di coinvolgere la popolazione target. Tuttavia, la partecipazione dei cittadini rimane al di sotto della media nazionale. Questo è quanto emerge dall’analisi condotta dalla fondazione Gimbe, che ha esaminato il report 2024 dell’Osservatorio nazionale screening (Ons), un network dedicato al monitoraggio degli screening oncologici offerti dal Servizio sanitario nazionale (Ssn). Risultati dello Screening Mammografico. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo screening mammografico, nel 2024 la Regione Lazio ha raggiunto un’estensione del 102,5 per cento della popolazione target, superando così il 97,3 per cento della media italiana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Sanita’: Gimbe, screening oncologici nel Lazio, tanti cittadini invitati ma adesione sotto la media

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