scontro fatale in moto la vittima viveva in brianza

Un motociclista di 54 anni, residente a Lentate sul Seveso, è morto domenica dopo un incidente in moto avvenuto in provincia di Bergamo. L’uomo si è scontrato con un’altra moto e, nonostante i tentativi di soccorso, le ferite riportate sono risultate letali. L’incidente si è verificato lungo una strada della Bergamasca, coinvolgendo due motociclisti.

Viveva a Lentate sul Seveso (Monza Brianza) I.Z. il motociclista di 54 anni che domenica ha perso la vita sulle strade della Bergamasca. Per lui, purtroppo, l’impatto contro un’altra moto si è rivelato fatale e i tentativi di soccorso sono stati vani. L’incidente intorno alle 19 lungo le curve della strada provinciale 172, sul confine tra i territori comunali di Roncola, Bedulita e Costa Valle Imagna: un tratto stradale montano noto e frequentato dagli appassionati delle due ruote. E nonostante la tempestività, per il 54enne brianzolo non c’è stato nulla da fare. Le altre due persone coinvolte sono i coniugi che viaggiavano a bordo del secondo mezzo, uno scooter: si tratta di una donna di 60 anni e un uomo di 67 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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