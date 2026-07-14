SAYF – Il Santissima Fest 2026 è sold out! Ecco la line up completa del concerto evento a Genova
Il Santissima Fest 2026 si è completamente esaurito, con tutte le prenotazioni già chiuse. Dopo il successo delle tre date sold out nel 2025, il festival organizzato da Sayf e prodotto da Butterfly Effect si svolgerà a Genova. È stata annunciata la line up completa dell’edizione 2026.
Dopo il successo dell’ultima edizione con tre date sold out nel 2025, il Santissima Fest cresce ancora: il festival ideato da Sayf e prodotto da Butterfly Effect registra ancora una volta il tutto esaurito e annuncia oggi la line up completa dell’edizione 2026.. Sabato 18 luglio, nella suggestiva cornice dell’ Arena del Mare del Porto Antico di Genova, saliranno sul palco: Jannet, Genovarabe, G. Mineiro, Vaz Tè, Night Skinny, protagonista di uno speciale dj set, e naturalmente Sayf, con il live più atteso. Il sold out arriva al termine di un anno straordinario per l’artista genovese. Dopo aver conquistato il pubblico al Festival di... 🔗 Leggi su 361magazine.com
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