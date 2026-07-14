Sardegna rovente temperature fino a 44,5°C | il valore più alto registrato a Carbonia

Da meteopop.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Carbonia, in Sardegna, sono stati rilevati 44,5°C, il valore più alto dell'isola. Nella giornata di martedì 14 luglio 2026, molte località hanno segnato temperature superiori ai 40°C. La regione si è attestata come una delle più calde d’Italia, con il caldo intenso che ha interessato soprattutto le zone del settore sud-occidentale. Le temperature elevate sono state registrate nel pomeriggio, durante le ore più calde della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Sardegna è stata una delle regioni più calde d’Italia nella giornata di oggi, martedì 14 luglio 2026. In numerose località dell’isola le temperature massime hanno superato i 40°C, con punte oltre i 44°C nel settore sud-occidentale. Il valore più elevato rilevato tra le stazioni analizzate è stato registrato a Carbonia SE, nel Sulcis, dove il termometro ha raggiunto una temperatura massima di 44,5°C. Le temperature più alte registrate oggi in Sardegna. Secondo i dati aggiornati intorno alle ore 15:50, le temperature massime più elevate sono state: Si tratta di valori particolarmente elevati, con il caldo più intenso concentrato soprattutto nelle aree interne e sud-occidentali della Sardegna. 🔗 Leggi su Meteopop.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni

Video Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni

Notizie e thread social correlati

Torna il caldo estremo a Nordest, arriva la settimana più rovente: temperature fino a 39 gradi. Le previsioniLe temperature nel Nordest raggiungono i 39 gradi, segnando il ritorno del caldo estremo.

Prepariamoci a un fine giugno rovente, temperature fino a 40 gradiPrevisioni indicano un fine giugno con temperature fino a 40 gradi, soprattutto al Centro-Nord, dove si registrano valori 6-8 gradi sopra la media.

Temi più discussi: Sardegna rovente, temperature fino a 44,5°C: ecco dove ha fatto più caldo; Caldo torrido in Sardegna, un’altra giornata rovente: a Orani temperature record, le più alte d’Italia; Nell’Isola caldo rovente fino a domenica. Da lunedì temperature in calo (ma sempre vicine ai 40°) - L'Unione Sarda.it; Sardegna rovente, oggi si può sfondare il record di 48,2 gradi. Le previsioni per il weekend e quando finisce l'ondata di caldo.

sardegna rovente temperature finoSardegna rovente, a Orani 47,6 gradi: allerta caldo fino a mercoledì – tutte le temperature massime di oggiSassari La temperatura più alta è stata registrata a Orani, dove il termometro oggi, lunedì 20, ha raggiunto i 47,6 gradi. È il dato più rilevante di una giornata di caldo estremo in Sardegna, con 29 ... msn.com

sardegna rovente temperature finoCaldo senza tregua, a Ollastra 47,2 gradi. Temperature roventi tra Oristanese e CampidanoIn attesa di una nuova giornata rovente, quella di giovedì ha raggiunto picchi di calore da record. Le stazioni di Arpa Sardegna e del servizio idrografico regionale hanno registrato diffusamente temp ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web