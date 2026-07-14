Sardegna rovente temperature fino a 44,5°C | il valore più alto registrato a Carbonia

A Carbonia, in Sardegna, sono stati rilevati 44,5°C, il valore più alto dell'isola. Nella giornata di martedì 14 luglio 2026, molte località hanno segnato temperature superiori ai 40°C. La regione si è attestata come una delle più calde d’Italia, con il caldo intenso che ha interessato soprattutto le zone del settore sud-occidentale. Le temperature elevate sono state registrate nel pomeriggio, durante le ore più calde della giornata.

La Sardegna è stata una delle regioni più calde d’Italia nella giornata di oggi, martedì 14 luglio 2026. In numerose località dell’isola le temperature massime hanno superato i 40°C, con punte oltre i 44°C nel settore sud-occidentale. Il valore più elevato rilevato tra le stazioni analizzate è stato registrato a Carbonia SE, nel Sulcis, dove il termometro ha raggiunto una temperatura massima di 44,5°C. Le temperature più alte registrate oggi in Sardegna. Secondo i dati aggiornati intorno alle ore 15:50, le temperature massime più elevate sono state: Si tratta di valori particolarmente elevati, con il caldo più intenso concentrato soprattutto nelle aree interne e sud-occidentali della Sardegna. 🔗 Leggi su Meteopop.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni

Notizie e thread social correlati

Torna il caldo estremo a Nordest, arriva la settimana più rovente: temperature fino a 39 gradi. Le previsioniLe temperature nel Nordest raggiungono i 39 gradi, segnando il ritorno del caldo estremo.

Prepariamoci a un fine giugno rovente, temperature fino a 40 gradiPrevisioni indicano un fine giugno con temperature fino a 40 gradi, soprattutto al Centro-Nord, dove si registrano valori 6-8 gradi sopra la media.

Temi più discussi: Sardegna rovente, temperature fino a 44,5°C: ecco dove ha fatto più caldo; Caldo torrido in Sardegna, un’altra giornata rovente: a Orani temperature record, le più alte d’Italia; Nell’Isola caldo rovente fino a domenica. Da lunedì temperature in calo (ma sempre vicine ai 40°) - L'Unione Sarda.it; Sardegna rovente, oggi si può sfondare il record di 48,2 gradi. Le previsioni per il weekend e quando finisce l'ondata di caldo.

Nel cuore della #Sardegna temperature da averno dantesco. A #Orani 45.9°; sembra un film distopico sulla fine del mondo, strade vuote, silenzio oltremondano e rovente uggia. Un lockdown indotto dal caldo. x.com

Nuova ondata di calore in Italia: colpirà soprattutto Centro-Sud e Sardegna. Temperature fino a 41°C e sale l’allerta per gli incendi. Domenica, in Lombardia, due persone di 28 e 60 anni hanno perso la vita nelle acque dei fiumi Oglio e Ticino. Da Firenze a Co reddit

Sardegna rovente, a Orani 47,6 gradi: allerta caldo fino a mercoledì – tutte le temperature massime di oggiSassari La temperatura più alta è stata registrata a Orani, dove il termometro oggi, lunedì 20, ha raggiunto i 47,6 gradi. È il dato più rilevante di una giornata di caldo estremo in Sardegna, con 29 ... msn.com

Caldo senza tregua, a Ollastra 47,2 gradi. Temperature roventi tra Oristanese e CampidanoIn attesa di una nuova giornata rovente, quella di giovedì ha raggiunto picchi di calore da record. Le stazioni di Arpa Sardegna e del servizio idrografico regionale hanno registrato diffusamente temp ... rainews.it