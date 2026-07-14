Il policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs ha avviato il progetto “AutoStore”, implementando una soluzione di logistica ospedaliera digitale e automatizzata. La nuova infrastruttura consente di gestire in modo più efficiente i materiali e le scorte grazie a sistemi di automazione. L’obiettivo è migliorare i processi di approvvigionamento e ridurre i tempi di consegna all’interno della struttura sanitaria. L’attivazione di “AutoStore” rappresenta un passo avanti nell’innovazione dei servizi logistici in ambito sanitario.

Il policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs compie un nuovo passo significativo nel percorso di innovazione dei processi sanitari con l’avvio operativo del progetto “AutoStore”. Questa soluzione, sviluppata dalla Uos Logistica, mira a trasformare la gestione di farmaci e dispositivi medici attraverso l’automazione e la digitalizzazione dei processi. La realizzazione del sistema è stata possibile grazie alla sinergia indispensabile con la Farmacia e il Sitra del policlinico Gemelli. Il progetto è entrato ufficialmente in funzione il 18 maggio, dopo una fase di test che era stata avviata il 27 aprile, e rappresenta un’importante evoluzione nella logistica ospedaliera. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Gemelli, arriva “AutoStore”, la logistica ospedaliera diventa digitale e automatizzata

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