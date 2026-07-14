San Tomaso il quartiere che chiede di non essere dimenticato | Il futuro non può essere solo traffico

Un residente di San Tomaso ha scritto una lettera evidenziando il senso di declino del quartiere, sottolineando che il futuro non può essere solo traffico. La comunicazione rappresenta le opinioni di chi vive, lavora e investe nel quartiere, esprimendo preoccupazioni riguardo alla situazione attuale. La lettera è rivolta a chi ha a cuore il destino di San Tomaso, richiedendo attenzione e interventi concreti per migliorare le condizioni locali.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Davide Zenoni, residente a San Tomaso, sulla sensazione di declino del quartiere. Scrivo questa lettera a nome mio e, idealmente, delle tante persone che ogni giorno vivono, lavorano e investono il proprio tempo e il proprio futuro nel quartiere di San Tomaso-Caniana. Sento il dovere di dare voce a un sentimento sempre più diffuso tra i residenti: la sensazione di essere stati dimenticati. Da anni assistiamo a un progressivo peggioramento della qualità della vita, accompagnato da una percezione di scarsa attenzione verso il nostro quartiere. Mentre il centro cittadino e altre zone di Bergamo hanno beneficiato di importanti interventi di riqualificazione urbana, San Tomaso-Caniana sembra essere rimasto privo di una visione strategica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quando il nostro DOPPIAGGIO era INTERNAZIONALE: intervista a Leslie La Penna con Antonio Viola

Notizie e thread social correlati

Gatti dimenticato da Spalletti: in campo solo per forza o per disperazione. Il derby può essere l’ultima con la JuveNel corso dell’ultima partita, il difensore è stato schierato in campo senza aver avuto molte occasioni di giocare.

Piediluco, il Pd chiede più tempo per il Piano Natura 2000: "Il futuro del lago non può essere deciso senza la comunità"Il Partito Democratico ha richiesto più tempo per presentare osservazioni sul Piano Natura 2000 del Lago di Piediluco.

Temi più discussi: San Tomaso, il quartiere che chiede di non essere dimenticato: Il futuro non può essere solo traffico; San Tommaso di Avellino, con l’alzata del pannetto al via la festa di Sant’Alfonso de’ Liguori; Cassano Magnago, due proposte per rilanciare il commercio del quartiere San Giulio; Pizza a valanga, Festa sempre secondo. Nargi fanalino di coda: come ha votato la città.

San Tomaso, il quartiere che chiede di non essere dimenticato: Il futuro non può essere solo trafficoRiceviamo e pubblichiamo la lettera di Davide Zenoni (Amici San Tomaso): Il timore è che non ci troviamo davanti a una fase di transizione, ma all'inizio di un lento declino ... bergamonews.it

Bergamo, il quartiere San Tomaso ora ha una palestra sostenibile e futuristicaLa nuova palestra del quartiere di San Tomaso arriva per sanare una mancanza strutturale. Potrà ospitare un campo da basket e uno da pallavolo secondo i regolamenti delle rispettive federazioni, il ... ecodibergamo.it