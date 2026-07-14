san lorenzo maggiore celebra il merito con la festa dello studente

Venerdì 17 luglio alle 20 si svolgerà in via Roma a San Lorenzo Maggiore la Festa dello Studente 2026, organizzata dalla Parrocchia San Lorenzo Martire. L’evento si terrà nei pressi dell’edificio scolastico e celebra le ragazze e i ragazzi che hanno concluso un percorso di studi. La manifestazione è aperta a tutta la comunità e prevede un momento di aggregazione e riconoscimento per gli studenti.

Venerdì 17 luglio 2026, alle ore 20.00, in via Roma, nei pressi dell’edificio scolastico, si terrà la Festa dello Studente 2026, iniziativa promossa dalla Parrocchia San Lorenzo Martire per celebrare le ragazze e i ragazzi che hanno concluso un percorso di studi. Ad aprire la serata saranno i saluti del sindaco di San Lorenzo Maggiore, Carlo Giuseppe Iannotti. Seguirà la riflessione “Perché avere una scuola?”, affidata al parroco don Leucio Cutillo, che si soffermerà sul ruolo dell’istruzione nella crescita della persona e sul significato che la presenza di una scuola assume per il futuro di un’intera comunità. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà l’intervento di Diego Mecenero, giornalista, autore e redattore, conosciuto in tutta Italia per il progetto educativo legato al libro “Lo Smontabulli”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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