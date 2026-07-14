Samuele Piscina Lega | Cottarelli candidato del centrodestra? A Milano non serve un Sala bis

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il segretario provinciale della Lega e consigliere comunale ha espresso perplessità sulla candidatura di Carlo Cottarelli come possibile rappresentante del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Milano. Ha aggiunto che in città non serve un “Sala bis”, riferendosi al sindaco uscente. Le dichiarazioni sono state rilasciate in merito alle voci di una possibile candidatura di Cottarelli per il 2027.

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“Sentir parlare di Carlo Cottarelli come possibile candidato del centrodestra lascia sinceramente perplessi”, a dirlo è il segretario provinciale della Lega e consigliere comunale Samuele Piscina sulla possibile scelta di Cottarelli come candidato sindaco alle comunali 2027 a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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