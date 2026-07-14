Samuele Piscina Lega | Cottarelli candidato del centrodestra? A Milano non serve un Sala bis

Notizia in breve

Il segretario provinciale della Lega e consigliere comunale ha espresso perplessità sulla candidatura di Carlo Cottarelli come possibile rappresentante del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Milano. Ha aggiunto che in città non serve un “Sala bis”, riferendosi al sindaco uscente. Le dichiarazioni sono state rilasciate in merito alle voci di una possibile candidatura di Cottarelli per il 2027.