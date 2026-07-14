Giampaolo Rossi ha espresso delusione per le parole di Milo Infante, che durante un’intervista ha criticato un’azienda con cui ha collaborato per circa 20 anni. Rossi ha commentato che non si dovrebbe parlare male di un’azienda che ha fornito tutela e sostegno nel corso degli anni. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sulle motivazioni delle critiche di Infante.

OggiGiampaolo Rossi commenta l’intervista di Milo Infantedove ha espressoparole non belle nei confronti di quella che è stata la sua azienda per circa 20 anni. L’ad Rai ha sottolineato il rammarico e che, secondo lui, non è mai corretto sputare nel piatto dove si è mangiato. AdAdnTalksha detto:“Personalmente sono legato a Milo Infante da rapporti di stima e amicizia, e mi auguro per lui il massimo successo a Mediaset. Sono però rimasto spiacevolmente colpito dalla sua intervista nei confronti della Rai e dei colleghi. Quando ci si avvia da un’altra parte non si dovrebbe parlare male di una azienda che ti ha tutelato.A Milo Infante la Rai ha garantito protezione e tutela anche nei periodi in cui non era in auge. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rossi deluso da Milo Infante: “Non si parla male di una azienda che ti ha tutelato”

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