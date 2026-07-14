Rome Fashion Show 2026 | alta moda ed ecosostenibilità all’EUR

Notizia in breve

Il Rome Fashion Show 2026 si è svolto il 18 e 19 luglio nel Salone delle Colonne all’EUR. La manifestazione ha presentato collezioni di alta moda e ha messo in evidenza pratiche sostenibili. L’evento ha attirato designer, stilisti e addetti ai lavori, con sfilate e presentazioni durante le due giornate. La location ha contribuito a creare un’atmosfera elegante e raffinata, caratterizzata da un’attenzione particolare all’ambiente.