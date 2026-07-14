Rome Fashion Show 2026 | alta moda ed ecosostenibilità all’EUR
Il Rome Fashion Show 2026 si è svolto il 18 e 19 luglio nel Salone delle Colonne all’EUR. La manifestazione ha presentato collezioni di alta moda e ha messo in evidenza pratiche sostenibili. L’evento ha attirato designer, stilisti e addetti ai lavori, con sfilate e presentazioni durante le due giornate. La location ha contribuito a creare un’atmosfera elegante e raffinata, caratterizzata da un’attenzione particolare all’ambiente.
Roma torna a celebrare l’alta moda con la terza edizione del Rome Fashion Show #Haute Couture, in programma il 18 e 19 luglio 2026 nella suggestiva cornice del Salone delle Colonne, all’EUR (Piazza Guglielmo Marconi 26C). L’evento, ideato dal direttore artistico Steven G. Torrisi, nasce con l’obiettivo di riportare la moda d’eccellenza nella Capitale, valorizzando al tempo stesso giovani creativi, sostenibilità e dialogo internazionale. L’edizione 2026 si svolge con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, di Roma Capitale e di numerosi enti e associazioni del settore. Il 18 luglio spazio ai talenti e alla moda sostenibile. 🔗 Leggi su Funweek.it
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Fendi Couture Fall Winter 2026-2027 collection runway from Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in Rome, Italy (July 9, 2026) kendam.com/news/fashion-s… #Fendi #HauteCouture #FW26 #AltaModa #Italy #Kendam x.com
Monica attending a Fendi couture show in Rome, 9 July 2026 reddit
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