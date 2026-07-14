Romagnoli-Al Sadd | trasferimento bloccato la situazione

Il trasferimento di Alessio Romagnoli all'Al Sadd è ancora fermo. La trattativa è bloccata da problemi burocratici e non si sono registrati aggiornamenti ufficiali. La situazione si è complicata dopo il lutto nazionale in Qatar, che ha sospeso le attività del club. Il giocatore attende ancora di conoscere il futuro, mentre le parti coinvolte non hanno comunicato nuove date o dettagli sulla ripresa delle pratiche.

Alessio Romagnoli attende a Roma lo sblocco del suo trasferimento all'Al Sadd, operazione attualmente congelata a causa di una serie di intoppi burocratici culminati con il lutto nazionale in Qatar che ha paralizzato le attività del club., Sebbene la Lazio abbia già formalizzato l'accordo per incassare tre milioni di euro e liberarsi del pesante ingaggio del difensore, il passaggio in Medio Oriente, previsto inizialmente per il 5 luglio, ha subito continui rinvii legati a questioni fiscali, l'insediamento del nuovo tecnico Razvan Lucescu e la recente scomparsa dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani. Lo scrive il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Romagnoli BLOCCATO allultimo, caos totale nella Lazio!

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