Roma | presidenti Municipi solidarieta’ a Marchionne intimidazione inaccettabile

Notizia in breve

A Roma, il presidente del Municipio III ha ricevuto una scritta intimidatoria sulla sede di Piazza Sempione. La solidarietà è stata espressa da altri presidenti di Municipio, condannando l’atto. La scritta è stata notata e considerata un atto inaccettabile. Non ci sono ulteriori dettagli sulla natura o sui responsabili. La notizia si limita a riferire l’accaduto e le reazioni ufficiali.