Roma | presidenti Municipi solidarieta’ a Marchionne intimidazione inaccettabile
A Roma, il presidente del Municipio III ha ricevuto una scritta intimidatoria sulla sede di Piazza Sempione. La solidarietà è stata espressa da altri presidenti di Municipio, condannando l’atto. La scritta è stata notata e considerata un atto inaccettabile. Non ci sono ulteriori dettagli sulla natura o sui responsabili. La notizia si limita a riferire l’accaduto e le reazioni ufficiali.
“Esprimiamo piena solidarietà al presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, per la scritta intimidatoria realizzata sulla sede di Piazza Sempione”. Così in una nota i presidenti dei Municipi di Roma. Condanna del gesto intimidatorio. “Un gesto vile che condanniamo con fermezza. Quanto accaduto, proprio a poche ore dall’ennesimo sgombero del Bencivenga occupato, è grave ed inaccettabile. Non è di certo con le intimidazioni che si possono affermare le proprie idee. Auspichiamo pertanto, per il bene di tutta la città, che si ritorni ad un clima sereno di dialogo e condivisione, di sano confronto democratico e rispetto delle istituzioni”, concludono. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Roma: Gualtieri, solidarieta’ ad autista Atac ferito, gesto inaccettabileIl sindaco di Roma ha espresso solidarietà a un autista di Atac ferito questa mattina sulla linea 773.
"Intimidazione inaccettabile": Pd, Avs e Possibile contro Fabbri dopo il caso Anselmo in Consiglio comunaleDurante il Consiglio comunale di mercoledì 27, il sindaco ha parlato della vicenda che riguarda un’ex assessora.
Temi più discussi: Roma, Bonafoni (Pd): solidarietà presidente III Municipio; Torre Spaccata, sì al prolungamento della strada che salva il quartiere dal traffico; Il Civico Giusto: la storia di solidarietà del Don Orione; La Regione Lazio ha stanziato tre milioni di euro per ristrutturare i beni confiscati alla criminalità.
Roma: Foschi (Pd), solidarietà a Marchionne per scritta minacciosa, non sarà intimiditoTutta la nostra solidarietà al presidente Paolo Marchionne. Questa scritta di minacce è apparsa all'ingresso del Municipio. Paolo, ... agenzianova.com
Roma: Celli, vicinanza e solidarietà a presidente Municipio III per scritta intimidatoriaVicinanza e solidarietà a Paolo Marchionne, presidente del Municipio Roma III, bersaglio di una scritta intimidatoria comparsa ... agenzianova.com