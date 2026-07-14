Roma | presidenti Municipi solidarieta’ a Marchionne intimidazione inaccettabile

Da romadailynews.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, il presidente del Municipio III ha ricevuto una scritta intimidatoria sulla sede di Piazza Sempione. La solidarietà è stata espressa da altri presidenti di Municipio, condannando l’atto. La scritta è stata notata e considerata un atto inaccettabile. Non ci sono ulteriori dettagli sulla natura o sui responsabili. La notizia si limita a riferire l’accaduto e le reazioni ufficiali.

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“Esprimiamo piena solidarietà al presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, per la scritta intimidatoria realizzata sulla sede di Piazza Sempione”. Così in una nota i presidenti dei Municipi di Roma. Condanna del gesto intimidatorio. “Un gesto vile che condanniamo con fermezza. Quanto accaduto, proprio a poche ore dall’ennesimo sgombero del Bencivenga occupato, è grave ed inaccettabile. Non è di certo con le intimidazioni che si possono affermare le proprie idee. Auspichiamo pertanto, per il bene di tutta la città, che si ritorni ad un clima sereno di dialogo e condivisione, di sano confronto democratico e rispetto delle istituzioni”, concludono. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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