Durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno effettuato controlli sul litorale, arrestando nove persone e denunciandone altre sei a piede libero. Sono stati identificati centinaia di individui e sono state emesse numerose sanzioni per violazioni del codice stradale.

Nove persone sono state arrestate e sei denunciate a piede libero, con centinaia di individui identificati e decine di sanzioni stradali emesse. Questo è il bilancio dei recenti controlli straordinari effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia sul litorale romano e nelle aree limitrofe durante il fine settimana. L’attività, mirata a incrementare la percezione di sicurezza e a contrastare fenomeni quali la cosiddetta “mala movida”, il degrado urbano e il traffico di sostanze stupefacenti, si è svolta seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: nuova ondata di controlli sul litorale, nove arresti e sedici segnalati

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