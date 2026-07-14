Roma lotta ai reati ambientali | denunciato un imprenditore e un operatore ecologico

Da ilfaroonline.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un imprenditore e un operatore ecologico sono stati denunciati dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito di un’operazione contro i reati ambientali. Durante le verifiche, sono stati trovati rifiuti abbandonati in modo illecito e attrezzature non autorizzate. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiali e documenti, e hanno avviato le procedure per le sanzioni amministrative. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati alla tutela del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 14 luglio 2026 – Continua l’attività di contrasto ai reati ambientali della Polizia Locale di Roma Capitale. Il Nucleo Ambiente e Decoro (N.A.D.), attraverso un’intensa attività investigativa, controlli mirati sul territorio e l’impiego dei sistemi di videosorveglianza, è costantemente impegnato in prima linea nel contrastare i fenomeni legati alla g estione illecita dei rifiuti e agli abbandoni incontrollati, che incidono gravemente sul decoro urbano, sulla salute pubblica e sulla tutela dell’ambiente. Le più recenti operazioni, sviluppate anche grazie alle segnalazioni di cittadini, enti e istituzioni, hanno consentito di smantellare... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Camporotondo Etneo, lotta ai reati ambientali: due persone denunciate dai Carabinieri per abbandono di rifiutiDue persone sono state denunciate dai Carabinieri a Camporotondo Etneo per aver abbandonato rifiuti.

Sant'Andrea di Conza, contrasto ai reati ambientali: denunciato il titolare di un autolavaggioDurante controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nipaaf e del Nucleo Carabinieri forestale di Lioni,...

Temi più discussi: Esquilino, blitz della Polizia: un arresto per spaccio, un fermo per rapina e sette allontanamenti; Roma, giro di vite della Polmetro, 6 arresti tra spacciatori, borseggi ed indebito utilizzo di carte di credito; Val d’Orcia, colpo ai furti su autovetture in sosta: arrestate due persone; Spionaggio russo a Roma: due arresti, coinvolto un ex 007 italiano.

roma lotta ai reatiRoma, maxi controllo dei Carabinieri contro i borseggi in centro: 8 arresti e refurtiva recuperata ai turistiRafforzati i controlli dei Carabinieri nel cuore della Capitale contro borseggi, furti e reati predatori ai danni di residenti e turisti. In poche ore i militari della Compagnia Roma Centro ... ilmessaggero.it

Roma. Dalla seconda vita della refurtiva ai colpi negli esercizi commerciali: 7 arrestiDai box auto trasformati in officine clandestine alle borse schermate per eludere i sistemi antitaccheggio, fino ai capi d’abbigliamento modificati per nascondere la refurtiva ... ilmetropolitano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web