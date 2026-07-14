Roma lotta ai reati ambientali | denunciato un imprenditore e un operatore ecologico

Un imprenditore e un operatore ecologico sono stati denunciati dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito di un’operazione contro i reati ambientali. Durante le verifiche, sono stati trovati rifiuti abbandonati in modo illecito e attrezzature non autorizzate. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiali e documenti, e hanno avviato le procedure per le sanzioni amministrative. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati alla tutela del territorio.

Roma, 14 luglio 2026 – Continua l’attività di contrasto ai reati ambientali della Polizia Locale di Roma Capitale. Il Nucleo Ambiente e Decoro (N.A.D.), attraverso un’intensa attività investigativa, controlli mirati sul territorio e l’impiego dei sistemi di videosorveglianza, è costantemente impegnato in prima linea nel contrastare i fenomeni legati alla g estione illecita dei rifiuti e agli abbandoni incontrollati, che incidono gravemente sul decoro urbano, sulla salute pubblica e sulla tutela dell’ambiente. Le più recenti operazioni, sviluppate anche grazie alle segnalazioni di cittadini, enti e istituzioni, hanno consentito di smantellare... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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