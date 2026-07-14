I Friedkin hanno incaricato alcuni impiegati di alto livello, tra cui sette giornalisti, di vendere magliette nello store della squadra. La decisione è stata presa per aumentare le vendite, considerando che non tutte le magliette ottengono il successo di quella celebrativa del centenario del Napoli. La presenza di professionisti di altre aree, come i giornalisti, è stata ufficialmente annunciata come parte di questa strategia.

Evidentemente serviva una mano a vendere le magliette, mica tutte hanno il successo di quella del centenario del Napoli. E così i Friedkin (forti dei tanti risultati sportivi raggiunti) hanno deciso di mettere un bel po’ di impiegati di alto livello – tra cui anche sette giornalisti – a fare i commessi negli store della Roma. “Solo di recente – scrive il Post che ha parlato con i diretti interessati – sono stati spostati nei negozi del merchandising 38 dipendenti (su circa 300 della società) che facevano tutt’altro: provengono soprattutto dalla comunicazione e dal marketing, ma anche dalla segreteria sportiva e da altri settori”. Ora sono tutti in stato di agitazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Roma, i Friedkin stanno mettendo giornalisti e impiegati di alto livello a vendere le magliette

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