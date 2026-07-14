Tre persone sono state arrestate in piazza Adriana, a Roma, per aver truffato e rapinato turisti fingendosi agenti di polizia. I carabinieri hanno fermato i sospetti durante un intervento nelle zone frequentate dai visitatori. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le operazioni di controllo nelle aree più affollate della città.

Continuano senza sosta i controlli del territorio da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Roma nelle aree a maggior afflusso turistico della Capitale. In particolare, nella mattinata di oggi, in piazza Adriana, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma San Pietro hanno effettuato un’importante operazione che ha portato all’arresto di tre uomini di nazionalità romena. I soggetti arrestati, di 40 e 56 anni, sono entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine. A questi si aggiunge un 42enne, anch’esso senza fissa dimora ma incensurato, tutti accusati del reato di tentata rapina aggravata in concorso. Arresto durante una tentata rapina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: falsi poliziotti rapinano turisti in piazza Adriana, tre arresti

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