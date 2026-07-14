Roma Dalla centrale di spaccio al delivery su 4 ruote 8 arresti e oltre 4,5 kg di stupefacenti sequestrati dalla Polizia di Stato Un assuntore segnalato alla Prefettura

Otto persone sono state arrestate e più di 4,5 chili di droga sono stati sequestrati durante un’operazione della Polizia di Stato a Roma. La rete di spaccio si spostava da basi interne alle abitazioni a consegne su auto a noleggio, trasformando le vetture in veicoli di consegna di stupefacenti. Un assuntore è stato segnalato alla Prefettura.

Cronache Cittadine ROMA – Dalle basi logistiche ricavate tra le mura domestiche alle consegne itineranti effettuate a bordo di auto a noleggio L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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