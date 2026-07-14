Un rappresentante ha dichiarato che è fondamentale evitare gli errori del passato e avviare subito la creazione di una filiera completa collegata al nuovo ciclo produttivo nel polo petrolchimico. L’obiettivo è sviluppare un sistema integrato che coinvolga tutte le fasi della produzione, senza ripetere le criticità precedenti. La richiesta arriva in vista di un miglioramento delle attività industriali e di una maggiore efficienza nel settore. Nessuna data o dettaglio sui tempi di realizzazione è stato fornito.

Non ripete gli stessi errori del passato e creare davvero una filiera legata al nuovo ciclo produttivo nel polo petrolchimico. A spiegarlo è Giuseppe Roma, una laurea in architettura ed un lunghissimo curriculum nel quale trovano posto la presidenza della think tank Rur (Rete Urbana delle Rappresentanze-Urban Research Institute), la vicepresidenza del Touring Club Italiano, l’insegnamento di Gestione urbana a Roma 3, dopo la direzione generale della Fondazione Censis e oggi anche la presidenza dell’Associazione delle imprese culturali e creative di Confindustria. Professore, lo spegnimento definitivo dell’ultimo impianto Versalis segna la fine di un’epoca per la chimica di base a Brindisi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Roma: «Con Versalis non replicare gli errori del passato, si lavori subito per creare una vera filiera»

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