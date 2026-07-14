Due imprenditori romani sono stati colpiti da un sequestro di beni per oltre 1,5 milioni di euro. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza e riguarda un’indagine su un presunto collegamento tra un clan camorristico e una società fantasma. I beni sequestrati includono immobili e conti bancari. La procedura si inserisce in un’indagine più ampia sulla presenza criminale nel settore economico.

È di oltre 1,5 milioni di euro il valore dei beni sequestrati a due imprenditori romani, ritenuti socialmente pericolosi, nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza. Il provvedimento, emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma su proposta della Procura della Repubblica, è stato eseguito nei confronti di soggetti accusati di traffici delittuosi di natura economica e di aver agevolato un clan camorristico attraverso società fittizie. Le indagini e il provvedimento di sequestro Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il sequestro di prevenzione è stato disposto per sproporzione dei beni rispetto ai redditi dichiarati dai due imprenditori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Roma, clan camorristico e società fantasma: maxi sequestro da 1,5 milioni a due imprenditori

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