Roko Tudor, figlio dell'ex calciatore e allenatore di calcio Igor, ha firmato un contratto con la squadra Altamura, valida nel girone C di Serie C. Il contratto ha durata fino a giugno 2027. Tudor, difensore croato, giocherà con il club a partire dalla prossima stagione.

Roko Tudor, figlio di Igor, ex calciatore e allenatore della Juventus, giocherà nella prossima stagione con il Team Altamura, formazione impegnata nel girone C di Serie C. Il club biancorosso ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale croato, classe 2006, arrivato dall’Nk Dugopolje, società della seconda divisione del suo Paese. Tudor ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027, con un’opzione per il prolungamento fino al 2028. Cresciuto nel settore giovanile dell’Hajduk Spalato, ha giocato nelle formazioni Under 17 e Under 19 prima di trasferirsi, nell’estate del 2025, al Dugopolje. Nell’ultima stagione ha totalizzato 18 presenze e segnato una rete. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Roko Tudor, il figlio di Igor giocherà nell'Altamura: ingaggio fino al giugno 2027 per il difensore croato

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