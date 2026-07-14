Dopo un anno difficile, l’attore di 61 anni ha deciso di tornare sul set. In una recente intervista, ha dichiarato che il lavoro diventa “terrificante” durante le riprese, anche a causa delle difficoltà fisiche legate alle performance. La decisione è stata presa dopo un periodo di riflessione, in cui ha valutato di riprendere l’attività professionale nonostante le sfide personali e fisiche.

Dopo un 2025 segnato da difficoltà personali e professionali, Rocco Siffredi ha deciso di tornare a lavorare sul set. Una scelta che lo stesso attore, oggi 61enne, ammette di aver ponderato a lungo, anche a causa delle difficoltà fisiche legate alle performance. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Siffredi ha spiegato cosa lo abbia spinto a rimettersi in gioco nonostante le fatiche dell’età e il periodo particolarmente complesso vissuto negli ultimi mesi. “Nel porno riesco a essere me stesso”. L’attore ha raccontato che il 2025 è stato un anno difficile sia per lui sia per la moglie Rosa Caracciolo, con la quale è sposato da 33 anni e dalla quale ha avuto i figli Lorenzo e Leonardo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rocco Siffredi, la rivelazione shock: “Quando lavoro diventano terrificanti”. La confessione

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