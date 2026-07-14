Rocco Siffredi la rivelazione shock | Quando lavoro diventano terrificanti La confessione
Dopo un anno difficile, l’attore di 61 anni ha deciso di tornare sul set. In una recente intervista, ha dichiarato che il lavoro diventa “terrificante” durante le riprese, anche a causa delle difficoltà fisiche legate alle performance. La decisione è stata presa dopo un periodo di riflessione, in cui ha valutato di riprendere l’attività professionale nonostante le sfide personali e fisiche.
Dopo un 2025 segnato da difficoltà personali e professionali, Rocco Siffredi ha deciso di tornare a lavorare sul set. Una scelta che lo stesso attore, oggi 61enne, ammette di aver ponderato a lungo, anche a causa delle difficoltà fisiche legate alle performance. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Siffredi ha spiegato cosa lo abbia spinto a rimettersi in gioco nonostante le fatiche dell’età e il periodo particolarmente complesso vissuto negli ultimi mesi. “Nel porno riesco a essere me stesso”. L’attore ha raccontato che il 2025 è stato un anno difficile sia per lui sia per la moglie Rosa Caracciolo, con la quale è sposato da 33 anni e dalla quale ha avuto i figli Lorenzo e Leonardo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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