Roberto Speranza anche l' ex ministro convocato in Commissione Covid

L'ex ministro Roberto Speranza è stato convocato in Commissione Covid. La convocazione avviene mentre si attende l'intervento di Giuseppe Conte, attuale alleato di Elly Schlein, nel dibattito politico relativo alla gestione della pandemia. Speranza, coinvolto nelle discussioni sul periodo emergenziale, è stato chiamato a fornire chiarimenti su aspetti delle politiche adottate durante la crisi sanitaria. La presenza in commissione si inserisce nel quadro delle indagini e delle audizioni sulle decisioni prese durante l'emergenza.

In attesa che Giuseppe Conte, attuale alleato di Elly Schlein nell’assalto a Giorgia Meloni e presidente del Consiglio durante l’emergenza pandemica, confermi la sua audizione davanti alla Commissione parlamentare istituita proprio per fare chiarezza su quanto accaduto all’epoca - e in particolare sulla gestione delle forniture dei dispositivi di protezione individuale, vale a dire le famose mascherine, affare che ha superato il miliardo di euro -, martedì prossimo alle 10.30, presso l’aula del II° piano di Palazzo San Macuto a Roma, si terrà l’audizione in Commissione del deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami. «Quanto sta venendo... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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