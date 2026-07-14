Un grande attore di Hollywood è arrivato in piazza per un evento gratuito. La sua presenza ha attirato centinaia di persone, che hanno potuto vedere il cinema in grande schermo all'aperto. L'iniziativa, organizzata dal Piccolo America, mira a portare l’arte cinematografica a un pubblico più ampio. La serata si è conclusa con applausi e foto ricordo, mentre la folla si è dispersa lentamente.

La presenza di una leggenda di Hollywood è un miracolo tutto romano che restituisce l'arte alla gente, premiando l'impegno militante delle ragazze e dei ragazzi del Piccolo America. Ogni tanto ci vuole, bisogna andare dritti al punto: una delle più grandi cavolate che si sente ripetere riguarda lo stato del cinema. "Il cinema è morto", qualcuno dice, diffondendo la fuorviante idea che la settima arte sia ormai questione di algoritmi e di piattaforme. Ecco, dispiace per voi, ma siete fuori strada. Basterebbe aprire gli occhi, e pure il cuore. Da giugno a luglio, tra i gabbiani e i Super Tele, basterebbe affacciarsi a San Cosimato (fin su a Monte Ciocci, e poi fino a Cervelletta) per capire quanto invece il cinema sia - nonostante tutto - materia d'aggregazione, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Robert De Niro al Cinema in Piazza è solamente amore

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