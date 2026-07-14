Torna a vivere lo chalet dei "Giardini di sopra", nel cuore di dell’ampia area verde che negli anni ’70 e ’80 era uno dei punti a maggior vocazione sociale, con il suo piccolo e ben fornito bar, tavoli da ping pong, juke box e spazi da condividere. E’ posto su due ampi gradoni ed è dotato di una splendida vasca che accoglieva un tempo una colonia di pesci rossi. È stato anche sede della Festa dell’Unità e ha ospitato artisti come Felice Andreasi. All’inaugurazione c’è stata una grande partecipazione. C’era il vicesindaco di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini. Queste le sue parole: "La riqualificazione dello chalet dei giardini di sopra di Maresca è un fatto importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rivive lo chalet dei giardini di sopra. E Maresca ritrova il suo splendore

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