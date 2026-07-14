La Juventus ha iniziato la preparazione per la prossima stagione il 13 luglio, con un solo nuovo giocatore, Ekhator, già in rosa. Nel frattempo, la società ha rivoluzionato la dirigenza, assumendo Giovanni Carnevali e Frederic Massara. La squadra si sta preparando per la Champions League, mentre si discute anche di possibili uscite nel calciomercato. Nessun altro dettaglio sui giocatori in partenza o arrivo è stato comunicato finora.

C’è una nuova pista per il calciomercato in uscita dei bianconeri Tornata a lavorare in vista della prossima stagione lunedì 13 luglio, la Juventus ha sin qui accolto un solo volto nuovo ( Ekhator ) in rosa, ma ha rivoluzionato la dirigenza mettendo sotto contratto Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Impegnati nell’acquista di un nuovo portiere e di un nuovo attaccante, i due dirigenti bianconeri hanno come obiettivo prioritario anche quello di sfoltire una rosa rimpinguata pure dal ritorno dei calciatori in prestito. (Ansa Foto) – calciomercato.it Tornando all’attacco, uno dei nomi in uscita è Lois Openda. Divenuto l’emblema della fallimentare campagna acquisti di Damien Comolli, l’attaccante belga ha mercato in Premier League, ma le ultime indiscrezioni parlano anche di un potenziale e clamoroso ritorno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ritorno in giallorosso per la Champions: la posizione della Juve

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Juventus fuori dalla corsa Champions

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