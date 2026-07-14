Ritiro Napoli cinque amichevoli | calendario e tv

Il Napoli ha programmato cinque amichevoli nel ritiro estivo, che si svolge tra Trentino e Abruzzo sotto la guida di Massimiliano Allegri. La preparazione prevede sessioni di allenamento e partite amichevoli per la stagione 2026-27. Il calendario delle partite e le trasmissioni televisive saranno comunicati successivamente. La squadra si concentra sulla preparazione fisica e tattica in vista dell'inizio ufficiale della nuova stagione.

Il Napoli prepara l’inizio della stagione 202627 con il doppio ritiro estivo agli ordini di Massimiliano Allegri. La nuova annata partirà dal lavoro sul campo, con una preparazione divisa tra Trentino e Abruzzo. La prima fase si svolgerà a Dimaro Folgarida. Gli azzurri resteranno in Val di Sole dal 17 al 27 luglio, periodo in cui Allegri inizierà a conoscere il gruppo e a impostare le prime idee tattiche del nuovo Napoli. Poi la squadra si trasferirà a Castel di Sangro. Il secondo ritiro è in programma dal 30 luglio al 13 agosto e servirà ad alzare il ritmo della preparazione in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Nel calendario estivo sono previste cinque amichevoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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